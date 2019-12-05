Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Волгограде

Центр амбулаторной онкологической помощи будет создан в поликлинике № 2 Краснооктябрьского района Волгограда. Новое подразделение откроется в конце 2020 года. Также будут отремонтированы все отделения — три амбулаторно-поликлинических, дневной стационар, отделение восстановительной медицины.

В учреждение уже поступила современная медтехника: маммограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ экспертного класса, рентген-аппарат, ожидается поступление установок КТ и МРТ, сообщают «НовостиВолгограда.Ру». До конца этого года в Волгоградской области пациентов начнут принимать пять центров амбулаторной онкологической помощи, в 2020 году откроются еще четыре. Их создают в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее стало известно, что онкологический центр для Вооруженных сил РФ появится на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко к 2025 году. В планах также 12 центров амбулаторной онкологической помощи при госпиталях и 25 первичных онкологических кабинетов при поликлиниках.