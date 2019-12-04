Около 20 единиц оборудования доставят в онкодиспансер Севастополя

Новый цифровой рентген-аппарат за 18,5 млн рублей получила поликлиника онкологического диспансера Севастополя. Оборудование позволяет проводить все виды рентгеноскопических исследований.

В ближайшее время онкодиспансер ожидает поставки мобильного цифрового рентгенографического аппарата для использования в хирургических отделениях, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». Для дооснащения медучреждения идет закупка около двух десятков единиц техники, в том числе магнитно-резонансного томографа, рентген-аппаратов и компьютерной системы сбора, и архивирования данных ангиографии.

Ранее в Севастополе создали два новых медицинских кластера. Взрослые поликлиники горбольниц № 2 и № 3 вошли в состав горбольницы № 1, а детские — в состав горбольницы № 5. К ней также присоединились Детская поликлиника № 2 и Детский центр медицинской реабилитации.