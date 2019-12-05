Премьерный показ: Медведев пообещал повышать доходы и не запрещать YouTube

Российская экономика — стабильна, а реальные доходы населения к концу года покажут рост в размере 0,2-0,3%. С таким заявлением премьер-министр РФ выступил во время традиционной пресс-конференции, посвященной итогам работы правительства за прошедший год.

Двенадцатое интервью Дмитрия Медведева прошло в новом, расширенном формате. Поводом для изменений стал переход страны с аналогового на цифровое телевещание. В настоящее время в 85 регионах россияне принимают сигнал 20 федеральных телеканалов только в «цифре». Свои вопросы премьеру смогли задать представители двух мультиплексов, которые объединяют сразу два десятка «кнопок».

Интервью длилось почти два часа. За это время председатель правительства успел ответить на вопросы не только о российской экономике, но и о ситуации в здравоохранении, о мусорной реформе, российском спорте и бытовых проблемах граждан России. Не обошлось, конечно, и без «традиционных» тем — Украины и отношениях с Западом.

Распечатать кубышку

Чаще всего премьер-министру пришлось отчитываться о нынешнем и будущем состоянии российской экономики. Обсуждались инфраструктурные проекты, безработица, повышение реальных доходов россиян и влияние санкций на внешнюю торговлю. По мнению Дмитрия Медведева, в целом для экономики РФ уходящий год был довольно стабильным. По итогам 2019-го увеличение ВВП ожидается на уровне 1,3-1,5%. Рост есть, но незначительный, отметил глава кабмина. Показатель инфляции в этом году Дмитрий Медведев назвал самым низким за всю историю страны — 3,8%. Благоприятной он назвал и ситуацию с безработицей, которая в этом году окажется на уровне 4,6-4,7%. Для сравнения премьер привел примеры других ведущих мировых стран, где средний показатель безработицы равен 8-10%, а «это миллионы людей», подчеркнул глава кабмина. Правительство продолжит работу по повышению реальных располагаемых доходов россиян, и их благосостояния в целом, заверил он.

Дмитрий Медведев признал, что в ряде случаев при реализации нацпроектов и достижении национальных целей «раскрутка» оказалась медленнее, чем ожидалось. В 2020-м необходимо учесть допущенные ошибки и вывести экономику на устойчивый рост, отметил он.

— По известному указу президента и в соответствии с национальными целями мы должны расти так, как растёт мировая экономика, – в районе 3% в год. И это вполне достижимо, — заверил премьер.

Медведев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

По мнению главы кабмина, профицит бюджета, который в этом году составит 1,8% от ВВП, создает прочный запас и позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Председатель правительства заявил, что в ближайшие несколько лет из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для развития экономики будет направлено порядка 1 трлн рублей, и решение «распечатать кубышку» далось непросто. Средства фонда будут направлены на инвестиционные проекты, но важно использовать их в пропорции: 20% государственных денег и 80% — привлечённых инвестиций. Затронул Дмитрий Медведев и вопрос необходимости административных и законодательных реформ, снижения барьеров для бизнеса и улучшения делового климата в России.

По мнению проректора РАНХиГС Андрея Марголина, в условиях санкций, которые в обозримом будущем никуда не денутся, России следует опираться на внутренние ресурсы. У страны достаточно возможностей, которые могут помочь в выведении экономики на устойчивый рост, уверен он.

Показатели, озвученные главой правительства, — реальные цифры, которые сложились исходя из текущей ситуации в стране и мире, продолжил Андрей Марголин. Граждан больше волнует развитие экономики в следующем году, как и то, насколько эффективными окажутся принимаемые сегодня меры по ускорению ВВП, резюмировал эксперт.

Направлять средства ФНБ на стимулирование экономики в глобальном смысле — правильно, считает эксперт Института экономической политики им. Гайдара Андрей Полбин. Он подчеркнул, что реформы в экономике необходимо проводить в отраслях-драйверах — в частности, в информационных технологиях и инфраструктуре, но никак не в добывающем секторе.

Бьет — не значит любит

Не обошли стороной и резонансный законопроект о домашнем насилии, который сейчас активно обсуждается на всех возможных площадках. В соответствии с нынешней версией документа, агрессору могут запретить контактировать с жертвой в течение более 30 дней, а также принудительно заставить его покинуть жилье, которое он делил с пострадавшим. Впрочем, мнения по поводу содержания законопроекта разошлись и он будет отправлен на доработку. О том, какие изменения необходимы в действующем законодательстве и целесообразно ли принятие документа, у председателя правительства поинтересовался телеканал «РЕН-ТВ».

— Скажу вам прямо — у меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту, — сказал Дмитрий Медведев. — В любом случае, я думаю, что в двадцать первом веке никого не может утешить формула «бьет — значит, любит».

В подготовленном проекте закона есть достаточно интересные, как выразился председатель правительства, «новеллы», которые связаны с предостережениями со стороны полиции или суда. Некоторые идеи заимствованы из законодательств других стран — в частности, инициатива по недопущению друг к другу людей, ранее находившихся в семейных отношениях, чтобы не провоцировать конфликт. Дмитрий Медведев не исключил, что в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться ответственность за домашнее насилие.

Право на медали

Буквально через несколько дней в Лозанне должно состояться заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором решится судьба не только российских олимпийских спортсменов, но и сборных различных уровней. Речь идет о расследовании манипуляций с данными московской лаборатории, которое провели эксперты комитета по соответствию международной организации. Были даны рекомендации отстранить РФ от всех мировых соревнований на четыре года. Кроме того, стране могут запретить подавать заявки на проведение в этот период международных соревнований.

Несмотря на сложную ситуацию, Дмитрий Медведев заверил, что российские спортивные власти независимо от решения исполкома WADA продолжат бороться за право отечественных спортсменов участвовать в ключевых международных турнирах.

Плюс-минус прилично

Минздрав в начале осени объявил о запуске масштабной программы по реформе первичного звена здравоохранения. Первые инфраструктурные преобразования потребуют 50 млрд рублей. Будут построены новые клиники или капитального отремонтированы старые. Люди во многих регионах страны неоднократно жаловались на состояние «первичек», особенно в сельской местности.

— В Москве это плюс—минус прилично. Наверное, есть какие-то нюансы, но в целом все-таки Москва — это Москва. Достаточно километров 100-150 отъехать — это уже совершенно другая история: здания замызганные, грязные. Я почти каждый день в своих социальных сетях получаю фотографии: ну как сюда можно ходить? Конечно, всё это грустно,— отметил он.

В общей сложности, по его словам, на реформу первичного звена потребуется в районе 550 млрд рублей за ближайшие несколько лет, но цифра может измениться в большую сторону.

Также премьер затронул и тему доступности лекарств. По его мнению, госрегулирование цен на препараты должно стать более гибким. При этом, закупая лекарства для медучреждений, государство нацелено на поддержку отечественного производителя. Но в аптеках у каждого должен быть выбор – покупать российское или иностранное.

Бессмысленно и беспощадно

Спросили Дмитрия Медведева и о летних протестах в Москве. Последняя акция состоялась 31 августа — по официальным данным, она собрала около 750 человек.

Протестами проблему не решить, считает премьер-министр. Глава кабмина заявил, что сейчас необходимо досконально разобраться во всех делах в отношении участников протестных акций в Москве.

— Здесь нет абстрактного правосудия, оно абсолютно конкретное, — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его мнению, подобная активность - как, например, «желтых жилетов» во Франции - ни к чему хорошему не приводит, только к «бессмысленному и беспощадному». А таковым в России, если верить классику, всегда был бунт.

Печально и сложно

Также у премьера поинтересовались будущим российского интернета, отношениях с Украиной и интеграции с Белоруссией. YouTube не будет заблокирован на территории РФ, пообещал глава правительства. А закон о суверенном интернете, по его словам, направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на то, чтобы Россию не отрезали от мировой Сети.

Как заверил Дмитрий Медведев, интеграция с Белоруссией проходит в нормальном режиме. А беспокойство Минска о «суверенитете» не имеет под собой серьезных оснований, ведь при любой интеграции государство так или иначе отдает на наднациональный уровень частичку суверенитета.

С Украиной, по мнению премьера, «история гораздо более печальная и сложная». Однако нынешний лидер Владимир Зеленский явно «хочет договориться по ключевым вопросам развития своей страны». И здесь всё упирается в то — хватит ли ему сил и политического мужества.

В конце интервью Дмитрий Медведев, «пользуясь случаем», поздравил россиян с наступающим Новым годом, который он планирует провести как и большинство граждан РФ — за домашним столом и слушая президента страны.