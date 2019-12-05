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Путин рассказал о пользе общения с волонтерами

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Общение с волонтерами делает любого человека лучше и добрее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Доброволец России» 5 декабря, добавив, что ему такое общение всегда доставляет удовольствие.

«Мне всегда — хочу это подчеркнуть — всегда доставляет особое удовольствие общаться с вами и скажу почему. Потому что общение с такими людьми, как вы, делает любого человека лучше и добрее. Это в полной мере относится и ко мне», — приводит слова российского лидера агентство «РИА Новости».

Согласно указу президента России от 27 ноября 2017 года, День добровольца (волонтера) в стране отмечается 5 декабря.

Международный форум добровольцев проходит в Сочи со 2 по 5 декабря 2019 года. В нем участвуют более семи тысяч волонтеров из России и более чем из 100 зарубежных стран.

Накануне Дня волонтера 4 декабря первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил о необходимости убирать барьеры в работе волонтеров и позволить им действовать во всех областях жизни. Он добавил, что с монетизацией добровольчества следует быть аккуратнее, поскольку она убивает идею бескорыстной помощи.

«Только волонтерские организации спасли в этом году более 18 тыс. человек в нашей стране. Волонтеры-медики, которые спасали жизни и помогают людям правильно беречь и защищать свое здоровье», — приводит «РИА Новости» слова замруководителя президентской администрации, озвученные им на открытии форума добровольцев.

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