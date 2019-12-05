В Санкт-Петербурге бывшего полицейского обвинили в убийстве студентки

Полиция Санкт-Петербурга предъявила обвинение мужчине, которого подозревают в убийстве 18-летней девушки в 2004 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) РФ в четверг, 5 декабря.

Инцидент произошел 6 августа 2004 года в Санкт-Петербурге. 44-летний уроженец Узбекистана, бывший полицейский, около одного из домов на улице Софьи Ковалевской убил 18-летнюю студентку в своем автомобиле. После этого он скрылся с места происшествия.

Свою вину подозреваемый признал. Отмечается, что сейчас мужчина отбывает пожизненный срок за убийство двух женщин в Санкт-Петербурге в декабре и июле 2005 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

2 декабря суд в Карелии приговорил 60-летнего местного жителя к 21 году тюрьмы за изнасилование и убийство 12-летней девочки.