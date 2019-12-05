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СМИ сообщили о падении в обморок режиссера Терезы Дуровой

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Фото: ТАСС/Джапаридзе Михаил
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Режиссер и художественный руководитель «Театриума на Серпуховке» Тереза Дурова упала в обморок у себя дома. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 66-летнюю женщину без чувств обнаружил ее водитель. Режиссер не вышла к автомобилю к назначенному времени.

Сейчас Дурова пришла в сознание. Медики оказывают ей помощь. «Возможно, режиссера доставят в больницу для обследования», — отмечается в сообщении.

Тереза Дурова является правнучкой циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова и дочерью дрессировщицы, народной артистки России Терезы Васильевны Дуровой.

Дурова окончила режиссерский факультет ГИТИСа и основала «Московский театр клоунады», известный как «Театриум на Серпуховке».

Ранее, 29 ноября, народная артистка СССР, почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попала в больницу.

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