СМИ сообщили о падении в обморок режиссера Терезы Дуровой

Режиссер и художественный руководитель «Театриума на Серпуховке» Тереза Дурова упала в обморок у себя дома. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 66-летнюю женщину без чувств обнаружил ее водитель. Режиссер не вышла к автомобилю к назначенному времени.

Сейчас Дурова пришла в сознание. Медики оказывают ей помощь. «Возможно, режиссера доставят в больницу для обследования», — отмечается в сообщении.

Тереза Дурова является правнучкой циркового артиста и дрессировщика Анатолия Дурова и дочерью дрессировщицы, народной артистки России Терезы Васильевны Дуровой.

Дурова окончила режиссерский факультет ГИТИСа и основала «Московский театр клоунады», известный как «Театриум на Серпуховке».

Ранее, 29 ноября, народная артистка СССР, почетный президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина попала в больницу.