Артист цирка упал с мотоцикла во время исполнения трюка в Подмосковье

В подмосковном Сергиевом Посаде артист цирка, выполнявший трюк на мотоцикле, упал с высоты 4 м во время выступления. Пострадавшим оказался 28-летний Стивен Салло, сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером в цирке на проспекте Красной Армии.

«Артисту была вызвана скорая помощь, медики диагностировали у него травму головы, ушибы грудной клетки, предплечья, таза и локтевого сустава», — говорится в сообщении.

Других подробностей пока не сообщается.

11 октября акробат упал во время трюка в цирке на Цветном бульваре. Мужчина получил серьезную травму.