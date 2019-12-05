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«Роснано» получит средства для создания Фонда цифровой экономики

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России появился Фонд проектов цифровой экономики под управлением «Роснано», на создание которого выделят из бюджета 20 млрд рублей. Об этом говорится в письме главы компании Анатолия Чубайса к министру экономического развития Максиму Орешкину (документ есть в распоряжении «Известий»).

Решение о создании фонда прямых инвестиций в высокотехнологичные проекты было принято на совещании у зампреда правительства Максима Акимова. Фонд будет предоставлять средства на цели коммерциализации и масштабирования проектов по развитию сквозных технологий в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

К подобным технологиям относятся блокчейн, компоненты робототехники и сенсорики, нейро-, квантовые и новые производственные технологии, виртуальная и дополненная реальности, а также искусственный интеллект. Часть проектов, которые будет финансировать новая организация, относятся к малому и среднему бизнесу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На два фонда: Чубайс создаст структуры по развитию цифровой экономики

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