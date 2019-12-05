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Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Минфин нашел частных инвесторов для мегапроекта «Росатома» по созданию ледокольного флота для Северного морского пути (СМП). Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.

В обмен на это компании получат сниженные тарифы за навигацию по СМП. Речь идет об экономии как минимум 20 млрд рублей бюджетных средств на создании каждого ледокола.

В пресс-службе «Росатома» пояснили, что частный капитал будет задействован в строительстве третьего и четвертого ледоколов серии ЛК-60 (проект 22220). Их стоимость составит 100 млрд рублей, из которых 45 млрд закладывается в госбюджет, а остальные средства должна привлечь госкорпорация.

В свою очередь в «Норникеле» уточнили, что речь идет не о прямых инвестициях в создание флота, а о заключении долгосрочного договора на обеспечение навигации по Севморпути.

В «Новатэке» сообщили, что также не участвуют в прямом финансировании строительства атомных ледоколов. Однако проекты энергетической компании могут обеспечить более половины от целевого для СМП грузопотока.

По словам руководителя направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александры Суслиной, финансировать ледоколы полностью за бюджетный счет слишком рискованно: судно может оказаться невостребованным, и деньги будут потрачены впустую. Участие в строительстве инвесторов означает, что они станут пользоваться ледоколами, так как им необходимо вернуть вложенные средства. Фактически это гарантия спроса на использование маршрута, отметила эксперт.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Идите, суда: строительство ледоколов для Севморпути профинансирует бизнес

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