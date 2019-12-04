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Венгрия назвала условия допуска Украины в НАТО

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Фото: REUTERS/Marton Dunai
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Будапешт будет блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока Киев не восстановит право венгерского меньшинства на обучение на родном языке. Об этом в среду, 4 декабря, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters, права венгерских меньшинств были ограничены украинским законом о языке, принятом в 2017 году, отметил глава венгерской дипломатии.

30 октября Венгрия наложила вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине, причиной стали права этнических меньшинств, заявлял Сийярто. Будапешт не готов жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров, проживающих на западе Украины, ради геополитической выгоды, пояснил он.

Венгрия добивается пересмотра закона о государственном языке, нарушающего права нацменьшинства в стране. 3 октября Сийярто заявил о том, что Украина не сделала никаких шагов, направленных на решение языкового вопроса.

Летом МИД Украины обратился в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности с просьбой возбудить дело из-за публикации в газете «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья. На карте Закарпатская область страны значилась венгерской территорией.

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