В России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин на российские товары, сообщает в среду, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.

Соответствующие документы уже готовятся. Они будут предоставлены на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Ранее в этот же день депутат рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины продлил действие спецпошлин в отношении российских товаров до 31 декабря 2020 года.

Действующие с 1 августа ограничения затронули все товары из России, кроме угля, бензина, сжиженного газа и продукции фармацевтики.

18 июля представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что правительство страны ввело особые пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. По его словам, такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Герус отметил, что благодаря этой мере украинский бюджет получит дополнительно порядка 2 млрд гривен (около $77 млн) за год.

18 апреля правительство России опубликовало перечень товаров, которые запрещены к ввозу с Украины. В него попали одежда, обувь, бумага, а также некоторые виды продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.

10 апреля правительство Украины утвердило обновленный проект постановления «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из РФ». Под санкции попали стеклянные емкости для пищевых продуктов и напитков, а также формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат, смолы и др.

В начале 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на антироссийские санкции европейских стран. В свою очередь, Украина 15 июля продлила запрет на ввоз товаров из России.