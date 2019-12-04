Имитирующий воздушные мишени БПЛА прошел первый этап испытаний

Первый этап госиспытаний нового комплекса, в состав которого входят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), завершен. Об этом сообщается в среду, 4 декабря, в пресс-релизе АО «ЦНТУ «Динамика».

«В АО «ЦНТУ «Динамика» успешно завершен первый этап государственных испытаний комплекса с беспилотными летательными аппаратами — имитатора воздушных целей (КБЛА ИВЦ)», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

В состав комплекса входят беспилотники самолетного и вертолетного типов, способные создать в воздухе обстановку для выполнения учебных и боевых задач. Они имитируют вертолеты и самолеты.

24 августа опытный образец КБЛА ИВЦ прошел приемку Государственным летно-испытательным центром Министерства обороны Российской Федерации им. В.П. Чкалова (ГЛИЦ ВВС). «В объеме программы государственных испытаний на этап предварительного заключения были выполнены полеты беспилотных летательных аппаратов самолетной и вертолетной схем, входящих в состав КБЛА ИВЦ», — говорится в тексте.

Испытательные полеты проходили в сентябре и октябре на аэродроме Протасово под Рязанью. Их проводили специалисты АО «ЦНТУ «Динамика» и ГЛИЦ ВВС. Следующие испытания будут проводиться на полигонах.