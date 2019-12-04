Карантин по бешенству сняли в Тамбове

В Тамбове сняли карантин по бешенству, действующий на улице Сергея Лазо. Соответствующее решение было принято в связи с выполнением всех мероприятий по ликвидации очага заболевания.

Случай бешенства был зафиксирован у домашней кошки в октябре. За прошедшие два месяца эксперты провели специальные мероприятия по локализации и ликвидации эпизоотического очага, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

13 ноября сообщалось, что в Тамбове на Московской улице обнаружили больного бешенством котенка. Улица была признана неблагополучным пунктом, а Октябрьский район — угрожаемой зоной.

В конце ноября Роспотребнадзор опубликовал отчет по пострадавшим от нападения животных россиян. По данным ведомства, в этом году в результате контактирования с животными различные травмы получили 353 тыс. человек, в том числе 98 тыс. детей. Сезонности заражения бешенством нет.