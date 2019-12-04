Прямой эфир

Карантин по бешенству сняли в Тамбове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тамбове сняли карантин по бешенству, действующий на улице Сергея Лазо. Соответствующее решение было принято в связи с выполнением всех мероприятий по ликвидации очага заболевания.

Случай бешенства был зафиксирован у домашней кошки в октябре. За прошедшие два месяца эксперты провели специальные мероприятия по локализации и ликвидации эпизоотического очага, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

13 ноября сообщалось, что в Тамбове на Московской улице обнаружили больного бешенством котенка. Улица была признана неблагополучным пунктом, а Октябрьский район — угрожаемой зоной.

В конце ноября Роспотребнадзор опубликовал отчет по пострадавшим от нападения животных россиян. По данным ведомства, в этом году в результате контактирования с животными различные травмы получили 353 тыс. человек, в том числе 98 тыс. детей. Сезонности заражения бешенством нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бешеная собака напала на женщину в Ростовской области
Четыре случая бешенства выявили в Калужской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019