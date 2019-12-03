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Четыре случая бешенства выявили в Калужской области

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За месяц в Калужской области выявлено четыре случая заражения бешенством. В основном вирус обнаруживают у диких лис.

По данным комитета по ветеринарии при правительстве Калужской области, в Перемышльском районе бешенство диагностировали у енотовидной собаки и лисы. Кроме того, больные лисы обнаружены на территориях Обнинска и Калуги. Об этом сообщает газета «Весть».

С начала года в регионе выявлено 33 случая бешенства у животных. Основными переносчиками заболевания являются дикие лисы. В 2018 году в регионе были выявлены случаи бешенства у кошек, а также овец.

В ноябре Роспотребнадзор сообщил о том, что за 2019 год около 353 тыс. россиян получили различные травмы при контакте с животными. Половине из них необходима специальная помощь с использованием антирабической вакцины. Около 40 тыс. человек должны получать дополнительно антирабический иммуноглобулин.

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