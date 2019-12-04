Бешеная собака напала на женщину в Ростовской области

В Ростовской области женщина пострадала при нападении собственной собаки. У питомца выявили бешенство.

Инцидент произошел в селе Двуречье в Кагальницком районе. По данным специалистов, собака жила на территории двора многоквартирного дома, при этом она не контактировала с другими животными. Из-за этого хозяева не прививали пса от бешенства. Когда владелица привязывала собаку, та напала на женщину. Мужу пострадавшей пришлось убить пса. Об этом сообщает RostovGazeta.

Эксперты выяснили, что животное болело бешенством. Женщина проходит курс прививок. Кроме того, в селе проводится вакцинация всех животных.

Всего в 2019 году в Ростовской области выявлено восемь случаев бешенства. В конце ноября заболевание выявили у трех подстреленных лисиц и одного волка.