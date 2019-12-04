Прямой эфир

Бешеная собака напала на женщину в Ростовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростовской области женщина пострадала при нападении собственной собаки. У питомца выявили бешенство.

Инцидент произошел в селе Двуречье в Кагальницком районе. По данным специалистов, собака жила на территории двора многоквартирного дома, при этом она не контактировала с другими животными. Из-за этого хозяева не прививали пса от бешенства. Когда владелица привязывала собаку, та напала на женщину. Мужу пострадавшей пришлось убить пса. Об этом сообщает RostovGazeta.

Эксперты выяснили, что животное болело бешенством. Женщина проходит курс прививок. Кроме того, в селе проводится вакцинация всех животных.

Всего в 2019 году в Ростовской области выявлено восемь случаев бешенства. В конце ноября заболевание выявили у трех подстреленных лисиц и одного волка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Четыре случая бешенства выявили в Калужской области
Вакцину против бешенства разложили в лесах Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019