Украинский кабмин уволил Зеркаль с поста замглавы МИДа

Кабинет министров Украины уволил Елену Зеркаль с поста заместителя главы министерства иностранных дел. Об этом сообщает в среду, 4 декабря, депутат рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Зеркаль Елену уволили по собственному желанию с должности заместителя министра иностранных дел», — цитирует «РИА Новости» Telegram-канал Гончаренко.

Кроме того, депутат сообщил, что кабмин принял еще пять кадровых решений. Эдуард Петренко был уволен с должности главы Национальной службы здоровья, Сергей Билан — с поста заместителя главы Государственной фискальной службы. Из Государственной службы по труду был уволен Роман Черенга, занимавший должность главы ведомства. Поста главы правления Государственного ипотечного учреждения лишился Андрей Камуз, с должности главы правления НАК «Надра Украины» уволили Ярослава Климовича.

28 ноября заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении с поста по собственному желанию. Несмотря на этот шаг, она написала, что всё равно «остается дипломатом» и «неравнодушным человеком». НСН передает, Зеркаль поблагодарила всех, кто работал с ней на протяжении пяти с половиной лет, и высказала уверенность в том, что украинский МИД «достиг результатов» за то время, которое она в нем проработала.

20 ноября Зеркаль заявила, что покинет МИД. Причина — разногласия по вопросу взаимоотношений с Россией. В мае она отказалась от должности в администрации президента.

Елена Зеркаль заняла должность заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Украины в августе 2014 года.