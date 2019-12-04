Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Восемь человек получили травмы в ДТП с автобусом и грузовиком в Московской области. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

ДТП произошло вечером 3 декабря на 24-м км Минского шоссе в городском округе Одинцово, пишет «Газета.ру». Грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с международным автобусом, в котором находились 48 человек, пишет РИАМО. Он следовал из белорусского Гродно в Кострому. В результате аварии пострадали восемь человек, двоих из которых доставили в Одинцовскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще шестеро отказались от госпитализации.

Как отмечает телеканал «Звезда», в автобусе находились артисты русского шоу «Национальный балет «Кострома», которые возвращались с гастролей. По словам пиар-менеджера коллектива Марии Вешкиной, никто из артистов серьезных травм не получил. Телеканал «360» уточняет, что все пострадавшие получили ушибы, двое госпитализированных после оказания медицинской помощи уже выписались. Днем труппа должна выехать в Кострому.

По словам Вешкиной, авария произошла, когда водитель выполнял перестроение. Виновника столкновения должны установить инспекторы ГИБДД. Посольство Белоруссии в России выясняет наличие своих граждан среди пострадавших в ДТП в подмосковном Одинцово, пишет RT.