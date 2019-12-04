Прямой эфир

Восемь артистов балета пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восемь человек получили травмы в ДТП с автобусом и грузовиком в Московской области. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

ДТП произошло вечером 3 декабря на 24-м км Минского шоссе в городском округе Одинцово, пишет «Газета.ру». Грузовой автомобиль с прицепом столкнулся с международным автобусом, в котором находились 48 человек, пишет РИАМО. Он следовал из белорусского Гродно в Кострому. В результате аварии пострадали восемь человек, двоих из которых доставили в Одинцовскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном состоянии. Им оказывают необходимую медицинскую помощь. Еще шестеро отказались от госпитализации.

Как отмечает телеканал «Звезда», в автобусе находились артисты русского шоу «Национальный балет «Кострома», которые возвращались с гастролей. По словам пиар-менеджера коллектива Марии Вешкиной, никто из артистов серьезных травм не получил. Телеканал «360» уточняет, что все пострадавшие получили ушибы, двое госпитализированных после оказания медицинской помощи уже выписались. Днем труппа должна выехать в Кострому.

По словам Вешкиной, авария произошла, когда водитель выполнял перестроение. Виновника столкновения должны установить инспекторы ГИБДД. Посольство Белоруссии в России выясняет наличие своих граждан среди пострадавших в ДТП в подмосковном Одинцово, пишет RT.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Саратове в результате ДТП с автобусом пострадали 11 человек
Число пострадавших в ДТП под Воронежем увеличилось до 17

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019