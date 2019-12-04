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Россиянам разрешили ходить в бассейны без справки

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Фото: РИА Новости/Сергей Симов
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Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок. Соответствующее решение вынес Верховный суд РФ, сообщила «Российская газета» 2 декабря.

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Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор. Ведомство настаивало, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку. Исключение составляют города, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

Требование справок является нарушением прав потребителей, считают в Роспотребнадзоре. Это возлагает на человека дополнительные обязанности и «ущемляет их права по сравнению с правилами, установленными законами или иными нормативными правовыми актами», пишет телеканал «Звезда» в среду, 4 декабря.

Против инициативы выступили руководители бассейнов. Они пытались доказать, что без заключения врачей возникает риск распространения заболеваний. Однако суды всех инстанций согласились с проверяющими.

В ноябре Роспотребнадзор выступил против смягчения норм приготовления пищи в ресторанах. Таким образом, поставлен под угрозу эксперимент по отказу от избыточных и устаревших требований при проверках кафе и ресторанов, в рамках которого и планировалось смягчить правила СанПиНа в пилотных регионах Москвы, Татарстана и Калининградской области.

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