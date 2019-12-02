Роспотребнадзор назвал причину инфицирования детей гепатитом С в Амурской области

Роспотребнадзор завершил расследование массового инфицирования пациентов Амурской областной детской клинической больницы вирусным гепатитом С. Всего в период с 2000 по 2019 год пострадали 119 человек, говорится в документах ведомства. Число контактировавших с ними только в больнице превышает 3,6 тыс. человек.

В документах Роспотребнадзора, с которыми ознакомился «Коммерсант», говорится, что положительные маркеры гепатита С у детей, получавших помощь в гематологическом отделении этой больницы, выявлялись ежемесячно и срок инфицирования примерно совпадал со сроками госпитализации.

Как минимум у 69 детей вирус был с одним и тем же генотипом. Носителем, вероятно, был ребенок 1995 года рождения, которые в период с 1996 по 2013 год лечился в отделении 15 раз. У него анализ на гепатит взяли только через три года после первого попадания в больницу. К тому времени в печени уже имелись структурные изменения, отмечает издание.

Первые случаи заражения зафиксированы в 2000 и 2005 годах, при этом порядок выявления заболеваний нарушался: обследование проводилось раз в три месяца, а не каждый месяц, как положено. Кроме того, персонал не соблюдал правила — манипуляции с катетерами проводились необработанными руками и без стерильных перчаток; применялись бывшие в употреблении нестерильные заглушки катеров. В целом в отделении не хватало антисептиков и расходных материалов.

Согласно документам, сведения о контакте с больными не вносили в выписные документы пациентов, из-за этого за детьми не устанавливалось должное наблюдение. Во внутренних документах случаи инфекционных заболеваний не фиксировались и информацию о них не передавали в Роспотребнадзор.

В больнице с выводами Роспотребнадзора не согласны и утверждают, что расследование проведено с грубыми ошибками.

Проверку по факту инфицирования детей в декабре 2018 года начал Следственный комитет. На тот момент было известно о 26 заболевших пациентах гематологического отделения. Некоторые лечились от онкологических заболеваний, другим переливали кровь. Самому младшему из инфицированных не было и двух лет.

Гепатит С чаще всего передается при контакте с больными, через кровь (при медицинских манипуляциях, маникюре, нанесении татуировок и т.д.). Современные препараты могут вылечить острую форму с вероятностью более 95%. Лечение хронической формы проходит сложнее. При этом многие инфицированные люди не знают о том, что больны, так как у хронического гепатита нет специфических симптомов.