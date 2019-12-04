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Общественные контролеры проследят за памятниками в Приангарье

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В Иркутской области служба по охране объектов культурного наследия сформировала специальный штат общественных контролеров. Они будут следить за состоянием памятников истории и культуры.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в Приангарье насчитывается около 10 тыс. объектов культурного наследия, в том числе археологических. Общественные инспекторы будут проводить мониторинг и фиксировать на фото их состояние.

В случае если какая-либо организация проводит работы, ухудшающие состояние памятников, или незаконные раскопки на территории объектов археологического наследия, контролеры оперативно сообщат об этом в службу и правоохранительные органы.

Инспекторы при этом будут нести ответственность за достоверность представленных сведений и объективность сделанных выводов в соответствии с действующим законодательством.

Специалистов будут набирать во всех районах Иркутской области. Желающим необходимо подать заявление в службу и пройти собеседование, ответив на вопросы по основам законодательства в области охраны объектов культурного наследия. Общественные контролеры получат удостоверения.

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