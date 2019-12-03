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Памятник Грибоедову в Ереване облили краской

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Фото: facebook.com
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Памятник русскому поэту и дипломату Александру Грибоедову в Ереванe облили красной краской. О причастности к инциденту заявил сын армянского радикала Шантa Арутюнянa Шаген. Об этом он сообщил в Facebook в понедельник, 2 декабря.

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Правоохранительные органы пока никак не отреагировали на эту публикацию.

«Я oкрасил в красный цвет памятник послу Российской империи, писателю Грибоедову в ответ на закраску доски Нжде», — написал молодой человек, выложив снимок облитого краской памятника.

Ранее появились сообщения, что во дворе армянской церкви в российском Армавире была закрашена черной краской, а затем демонтирована памятная доска в честь идеолога армянского национального движения первой половины XX века Гарегина Нжде. Посольство Армении выразило свое возмущение, министр иностранных дел республики Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски «странной историей».

В 2016 году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва удивлена установкой в Ереване памятника одному из создателей «Армянского легиона» вермахта генералу Гарегину Нжде. В Ереване заявляют, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против геноцида армян.

Суд в Ереване 18 октября 2014 года приговорил лидера радикального движения «Цегакрон» Шанта Арутюняна к шести годам лишения свободы за участие в столкновениях с правоохранителями. В ноябре 2018 года он был освобожден по амнистии.

25 ноября сообщалось, что неизвестные изрисовали свастиками памятник писателю Шолому Рабиновичу (Шолом-Алейхем), установленный рядом с синагогой Бродского в центре Киева.

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