Шесть человек погибли из-за ливней на Шри-Ланке

Шесть человек погибли в результате инцидентов, вызванных сильными дождями на Шри-Ланке. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

По данным агентства, из-за ливней в стране было повреждено более 350 домов, около 900 жителей были эвакуированы. В центральной и южной части острова местные власти предупредили о возможных оползнях. По сообщениям метеорологов, в ближайшие дни сильные дожди продолжатся.

В мае 2018 года не менее трех человек погибли в Шри-Ланке из-за ударов молнии во время шторма, более 8 тыс. местных жителей пострадали. Из опасной зоны эвакуировали не менее 252 человек, поскольку были разрушены или сильно повреждены более 200 домов.

В 2017 году в Шри-Ланке в результате проливных дождей погибли более 200 человек, 78 человек пропали без вести.