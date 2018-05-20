Три человека погибли в Шри-Ланке из-за шторма

Не менее трех человек погибли в Шри-Ланке из-за шторма, более 8 тыс. местных жителей пострадали, сообщил Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

В ночь на воскресенье на островное государство обрушились проливные дожди, сопровождавшиеся сильным ветром. По предварительным данным, жертвами стихии стали три человека — они погибли от удара молнии, передает агентство «Синьхуа».

Из опасной зоны эвакуировали не менее 252 человек, поскольку были разрушены или сильно повреждены более 200 домов.

В прошлом году в Шри-Ланке в результате проливных дождей погибли более 200 человек, 78 человек пропали без вести.