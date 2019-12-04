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Правительство России легализовало онлайн-продажу ювелирных изделий

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Фото: Depositphotos
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Правительство России легализовало продажу ювелирных украшений и драгоценных камней через интернет, сообщает «РИА Новости» в среду, 4 декабря.

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Соответствующее постановление подписал 30 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев, документ имеется в распоряжении агентства. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

В постановлении предусмотрено разрешение дистанционной продажи ювелирных украшений при наличии на них оттиска пробирных клейм и драгоценных камней, если на каждый из них есть сертификат.

Документ дополняет уже существующие правила продажи товаров дистанционным способом. В новом пункте говорится, что «на территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ».

Согласно действующим правилам продажи товаров дистанционным способом, запрещена онлайн-торговля продукцией, товарами и услугами, которые ограничены в свободном обороте. Этот перечень был определен еще в 1992 году указом президента.

В настоящее время многие ювелирные магазины работают через интернет. Они пользуются тем, что закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не содержит прямого запрета на такую торговлю. Кроме того, в Уголовном кодексе (УК) РФ установлена ответственность за незаконный оборот и нарушение правил торговли драгметаллами и камнями, но не ювелирными изделиями.

25 июня в Госдуме назвали способ снизить цены на золотые слитки для россиян — в частности, снять налог на добавленную стоимость (НДС) с продажи драгоценных металлов физическим лицам.

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