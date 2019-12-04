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Пушков назвал фантазиями «возвращение» Крыма Украине с помощью США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в Twitter высказывания президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД страны Вадима Пристайко о возможном привлечении США и НАТО к «возвращению» Крыма Киеву.

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По его словам, возвращение Крыма с помощью США и Донбасса с помощью НАТО невозможно и является «киевскими фантазиями», так как у США нет ни сил, ни желания помогать Украине, а НАТО даже не будет пытаться, пишет «РИА Новости».

Ранее в интервью французским СМИ Зеленский заявил, что площадкой для обсуждения вопроса «возвращения» Крыма могло бы стать создание международного формата с участием Украины, России и США. При этом Пристайко отметил, что для урегулирования конфликта в Донбассе можно было бы привлечь НАТО.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

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