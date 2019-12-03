В ООН озвучили сумму долга США перед организацией

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что США выплатили $563 млн в бюджет Организации Объединенных Наций за последние несколько недель, однако, долг Вашингтона составляет еще $492 млн.

«Мы очень благодарны за частичную оплату», — приводит его слова издание Newsday.

В октябре помощник генсека ООН Чандру Раманатан объявлял, что общая сумма задолженностей государств перед организацией составила около $1,4 млрд. При этом 97% долга принадлежат семи странам: США, Бразилии, Аргентине, Мексике, Израилю и Венесуэле. Отмечается, что долг выплатила только Мексика — его сумма составила более $36 млн.

2 ноября, согласно данным американского минфина, госдолг США превысил рекордную отметку в $23 трлн.

В июне американский конгрессмен Энди Биггс заявил, что если Вашингтон не сократит расходы, то «долговая бомба» взорвется уже через 8–10 лет, и Вашингтон столкнется с дефолтом.