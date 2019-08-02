Трамп подписал законопроект о потолке госдолга США

Президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о продлении на два года срока наступления потолка госдолга страны, сообщила в пятницу, 2 августа, пресс-служба Белого дома.

В настоящий момент госдолг Соединенных Штатов составляет $22,5 трлн, отмечает Washington Examiner. По прогнозам американских экономистов, к 2026 году показатель может вырасти до $30 трлн.

Днем ранее данный законопроект одобрил Сенат американского Конгресса. Данная инициатива позволяет правительству США неограниченно увеличивать федеральные займы до конца июля 2021 года. Ее поддержали 67 сенаторов, тогда как 28 высказались против.

23 июля американские конгрессмены и глава государства достигли соглашения о потолке госдолга США.

Представители консервативных сил в конгрессе считают госдолг угрозой для Соединенных Штатов. Об этом, в частности, заявлял советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.