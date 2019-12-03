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Отчисленных за наркотики студентов военных вузов обяжут возместить расходы за обучение

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Курсанты, отчисленные из военных вузов за отказ проходить тест на наркотики или за связанные с ними правонарушения, должны будут возместить государству расходы за обучение. Об этом говорится в поправках к закону «О воинской обязанности и военной службе», копия которых поступила в распоряжение «Известий».

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Аналогичная санкция ждет тех, кто вынужден был закончить учебу досрочно с формулировкой «за утрату доверия». Согласно действующему законодательству, компенсировать расходы государству должны только те, кто отчисляется из-за неуспеваемости, недисциплинированности и нежелания продолжать службу, включая отказ от подписания пятилетнего контракта на офицерскую службу после обучения.

Как объяснил учредитель ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев, речь идет о компенсации расходов на военную и специальную подготовку. В связи с этим получается разброс размеров компенсаций.

«Например, военного юриста обучают только базовым военным дисциплинам, и он выплатит максимум 50 тыс. за год. Максимальные затраты на боевую подготовку у летчиков, здесь учитываются и моторесурс самолета, и топливо, и специальные тренажеры, и спецподготовка, в том числе парашютно-десантная», — рассказал Жердев.

Ранее «Известия» сообщали, что со следующего года Минобороны направит в отдаленные части страны выездные приемные комиссии для отбора наиболее подготовленных и мотивированных курсантов.

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