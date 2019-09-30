Около 350 человек пополнят научные роты в ходе осеннего призыва

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский рассказал на брифинге об итогах весеннего призыва граждан на военную службу и задачах на осенний призыв о том, что 351 человек был отобран и пополнит 17 научных рот в 2019 году. Об этом 30 сентября сообщает «Интерфакс».

«Большое значение имело комплектование 17 научных рот. Перед осенним призывом отбор осуществлялся в 62 субъектах России. Всего для комплектования научных рот был отобран и отправлен 351 человек», — цитирует его агентство.

Генерал-лейтенант отметил, что проводилась также комплектация научных рот военного инновационного технополиса «ЭРА». В этом году их количество сократилось до пяти.

По словам Бурдинского, для прохождения военной службы в ротах «ЭРЫ» направлялись отобранные заранее склонные к научной работе выпускники ведущих вузов страны.

Как заявил начальник главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны РФ Андрей Дацко, около 1 тыс. человек, негодных к военной службе по состоянию здоровья, изъявили желание пройти медкомиссию повторно, 75 из них были призваны на службу.

1 сентября сообщалось об изменениях в правилах призыва в армию в России. В соответствии с ними, призывники могут добровольно отказаться от отсрочки и досрочно демобилизоваться.

Право добровольного отказа от отсрочки или полного освобождения от призыва предоставляется родным братьям и сыновьям лиц, погибших, умерших, получивших ранения при прохождении военной службы или во время нахождения на военных сборах, а также обладателям ученой степени.

Этим правом также могут воспользоваться студенты-очники программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

Военный технополис «ЭРА» — один из самых амбициозных проектов Российской армии. Его строительство началось осенью 2017 года в Анапе. Как заявил Сергей Шойгу, реализация проекта началась по поручению президента. В ноябре прошлого года Владимир Путин лично посетил и высоко оценил технополис.

Задача «ЭРЫ» — обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в военной сфере. У технополиса восемь приоритетных направлений работы. В их число входят робототехника, информационная безопасность, биотехнические системы и IT-технологии.