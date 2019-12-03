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Сергей Безруков встретится с участниками проекта «Активное долголетие»

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В Московской области известный актер и худрук Губернского театра Сергей Безруков проведет встречу с участниками проекта «Активное долголетие». Об этом сообщили в минсоцразвития региона.

Пенсионеры из Мытищ, Люберец и Балашихи побывают на спектакле Безрукова «Вишневый сад», а затем получат возможность лично пообщаться с его режиссером-постановщиком. «Активное долголетие» предоставляет пожилым людям целый спектр активностей и развлечений, от пения и творчества до йоги и бассейна, передает портал «Подмосковье сегодня».

Напомним, граждане старшего возраста могут бесплатно посещать музеи Подмосковья до 1 апреля 2020 года в рамках вышеупомянутой программы. Акция действует по определенным дням недели и распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

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