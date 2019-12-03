Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье

Бытовой газ взорвался в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Взрыв произошел в квартире на пятом этаже, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве. В результате происшествия оказались повреждены входные двери двух квартир, выбиты окна.

Несущие конструкции не задеты. Информации о пострадавших нет.

1 декабря хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Ярославле. Экстренные службы эвакуировали около 350 человек. Несущая стена между квартирами была разрушена.