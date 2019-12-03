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В Татарстане начали применять анализирующие поведение коров «фитнес-браслеты»

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На одном из сельхозпредприятий Татарстана внедрили систему, определяющую время отела каждой коровы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минсельхозпрода.

Датчики протестировали на АПК «Продпрограмма» в Мамадышском районе. Как рассказал директор по животноводству предприятия Ильнур Фатыхов, корове прикрепляется «фитнес-браслет», который анализирует ее состояние. Примерно за час до начала отела программа отправляет ветеринару сообщение с соответствующей информацией, пишет InKazan.ru.

По словам Фатыхова, благодаря системе ветеринар может вовремя прийти на место, чтобы оказать помощь.

Помимо «фитнес-браслетов», на предприятии внедрили молокопроводы, кормораздатчики, навозоуборочные транспортеры, а также смонтировали системы вентиляции.

25 ноября сообщалось, что на ферме в Московской области на коровах протестировали очки виртуальной реальности (VR). Современный девайс создали с учетом особенностей строения головы животного.

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