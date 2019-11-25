На ферме в Подмосковье протестировали VR-очки для коров

На ферме в Московской области на коровах протестировали очки виртуальной реальности (VR). Отмечается, что это было сделано с целью улучшения условий их содержания. Сообщение об этом опубликовано на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в понедельник, 25 ноября.

Ветеринарные врачи, консультанты производств и разработчики VR-студий создали современный девайс с учетом особенностей строения головы коров. Опираясь на исследования о воздействии цветов на психоэмоциональное состояние коров, была создана программа имитации летнего поля. По мнению специалистов, положительные эмоции благотворно влияют на надои молока.

Отмечается, что внедрение подобных технологий в молочное производство будет обсуждаться на VI Международном Агропромышленном молочном форуме.

В феврале сообщалось, что в Великобритании создали мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder. С помощью программы фермеры могут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели, а затем поставить лайк, либо «смахнуть влево».