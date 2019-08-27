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Фермер нарядил коров на ярмарке в Брянске в военную форму

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Фото: vk.com/Актуальный Брянск
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На ежегодной Свенской ярмарке в Брянске владелец компании ООО «Молочное» нарядил коров в форму советских солдат времен Великой Отечественной войны.

На животных были надеты ушанки с красными звездами и кители. На голову одной из них прикрепили парик, надев сверху пилотку.

Как пояснили в пресс-службе местной администрации, владелец коровы хотел подчеркнуть историю родного края, поскольку известно, что «Брянщина — партизанский край», пишет «Газета.Ру».

Сам предприниматель заявил, что является сыном бойца партизанского отряда и не хотел очернять память воинов, сообщили в региональном департаменте сельского хозяйства.

При этом в ведомстве отметили, что само понятие «ярмарка» предполагает творческий подход к оформлению подворий, однако никаких поручений использовать военизированный стиль районам никто не давал, это их личная инициатива, передает «РИА Новости».

Ранее в августе сообщалось, что Махачкалинское унитарное предприятие «Питомец» начало отлов безнадзорно разгуливающих по улицам коров. Доставка и суточное содержание животного будет обходиться их хозяевам примерно в 4 тыс. рублей.

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