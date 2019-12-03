Жители Нарьян-Мара остались без воды из-за аварии

Авария произошла на водопроводе в Нарьян-Маре, из-за инцидента весь город оказался полностью отключен от водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города во вторник, 3 декабря.

Утром во вторник произошел прорыв на трубопроводе в районе улицы Ленина. Изначально в зону отключения попала только половина города, в том числе здания школ и детских садов. Однако для скорейшей ликвидации аварии пришлось оставить без воды всех жителей города.

«По предварительным расчетам, отключение продлится до 21 часа. Сейчас на месте инцидента работает коммунальная техника, рабочие ПОК и ТС продолжают работы по устранению прорыва водовода», — говорится на сайте администрации города.

Местные власти организовали подвоз воды к многоквартирным домам по графику. Также жители могут самостоятельно получить питьевую воду в пяти колодцах.

В Нарьян-Маре проживает около 25 тыс. человек. Температура воздуха 3 декабря составляет –8 градусов.

Ранее в конце ноября жители подмосковной Балашихи остались без воды из-за попадания дезинфицирующего средства в водозабор.