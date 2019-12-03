Бузова исковеркала фамилию Лещенко на премии «Золотой хит – 2019»

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила премию канала Music Box «Золотой хит» в понедельник, 2 декабря. Она выступала сразу после народного артиста РСФСР Льва Лещенко и допустила ошибку в фамилии известного певца.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», — цитирует Бузову сайт kp.ru.

Зал сделал вид, что не заметил конфуз, и поддержал певицу аплодисментами, пишет «Федеральное агентство новостей».

Бузова получила сразу две награды — как певица и «девушка в стиле Cosmo». После выступления она отказалась от беседы с журналистами, сообщается на сайте aif.ru.

28 ноября сообщалось, что Арбитражный суд Москвы оштрафовал компанию «Бузова Рест Компани», развивающую сеть ресторанов BUZfood, принадлежащую Бузовой, на 100 тыс. рублей.