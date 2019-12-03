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В больнице в Кургане окна утепляют одеялами

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В больнице № 1 в Кургане деревянные окна завесили пленкой и утеплили одеялами, чтобы не дуло. Фото окон появились в паблике «Инцидент Курган» в одной из соцсетей.

Автор фотографий утверждает, что такая ситуация сложилась в ЛОР-отделении. И это повторяется каждую зиму на протяжении 10 лет, пишет он.

Пользователи, оставившие комментарии под публикацией, советуют замазать щели герметиком. Да и вообще, уверены некоторые, надо не публиковать фото в соцсетях, а обращаться в Минздрав.

ИА «Ура.ру» не удалось получить оперативный комментарий от руководства медучреждения по поводу сложившейся ситуации. Письменный запрос направили в пресс-службу регионального правительства.

В октябре в Кургане нашли нелегальный крематорий. Он находился в здании заброшенного цеха. В печи сжигали медицинские отходы и человеческие останки.

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