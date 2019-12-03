Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Британо-голландская компания Royal Dutch Shell намерена полностью прекратить добычу нефти марки Brent в 2020 году на месторождении в Северном море. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.

По информации издания, компания приняла решение отказаться от добычи нефти на крупных месторождениях в пользу более мелких, как и многие другие представители индустрии.

Отмечается, что данное месторождение было открыто компанией Royal Dutch Shell в 1971 году. В соответствии с традицией называть места добычи в честь морских птиц, оно получило название в честь водоплавающей птицы семейства утиных — черной казарки (brent goose).

В октябре минэнерго США спрогнозировало снижение цен на нефть в краткосрочном периоде. Ожидается, что стоимость барреля марки Brent до конца года будет держаться на уровне $59, а со второго квартала 2020 года упадет до $57.