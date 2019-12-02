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Олимпийского чемпиона в Австрии приговорили к пяти годам за педофилию

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Фото: commons.wikimedia.org
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Двукратный олимпийский чемпион по дзюдо австриец Петер Зайзенбахер приговорен к пяти годам тюрьмы за педофилию. Спортсмен признан виновным по всем пунктам обвинения, пишет в понедельник, 2 декабря, издание Kurier.

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Дзюдоисту грозило 10 лет заключения, но суд сократил срок с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе благодаря отсутствию у спортсмена судимости.

Обвинение Зайзенбахеру предъявили в 2016 году. Речь шла о сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девушек, которых он тренировал в начале 2000-х годов в Вене. По данным прокуратуры, пострадавшие были младше 14 лет. Потерпевшие предъявили обвинения бывшему тренеру в 2013 году, его задержали в 2017 году в Киеве.

Подсудимого признали виновным по всем пунктам обвинения.

Зайзенбахер первым в истории дзюдо завоевал золото на двух Олимпиадах подряд — в 1984 году в Лос-Анджелесе и в 1988 году в Сеуле.

В конце 2018 года генеральная прокуратура американского штата Иллинойс выявила около 700 случаев предполагаемых домогательств и сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны католических священников.

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