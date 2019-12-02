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На юге Франции из-за утечки пара остановлен энергоблок АЭС

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Фото: commons.wikimedia.org
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Дирекция АЭС, находящейся рядом с французским городом Гольфеш, приняла решение остановить работу второго энергоблока после обнаружения утечки пара. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает издание La Parisien со ссылкой на руководство АЭС.

«Инцидент не оказал никакого влияния ни на уровень безопасности установок, ни на безопасность персонала станции. Необходимый ремонт будет проведен в самое ближайшее время», — цитирует французское СМИ дирекцию станции.

Энергоблок № 2 не работал с 5 октября и запуск его реактора был произведен только 28 ноября. В ходе техработ по выгрузке топлива 12 октября на АЭС был констатирован технический инцидент. Дирекция признала тогда, что были нарушены правила проведения таких работ.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что энергетическая французская компания EDF после землетрясения приостановила работу трех реакторов АЭС «Крюа-Мейс» (Cruas-Meysse) в департаменте Ардеш.

В корпорации уточнили, что после землетрясения продолжается эксплуатация АЭС «Бюже», «Сент-Альбан» и «Трикастен».

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