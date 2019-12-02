Нидерланды обвинили Россию в умышленном отказе выдать Цемаха

У России не было юридических препятствий для выдачи Нидерландам экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР), которого в Гааге считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры королевства, опубликованном 2 декабря.

Ведомство указало, что Нидерланды передавали в Москву запрос на арест и экстрадицию Цемаха, чтобы не позволить ему избежать расследования. Так как он является гражданином Украины, у России не было юридических препятствий для его выдачи, считают в Генпрокуратуре. После этого, 19 ноября, ведомство получило уведомление от российских властей о том, что им неизвестно местоположение Цемаха. В нидерландском ведомстве со ссылкой на публикации СМИ заявили, что он находится в ДНР, откуда не может быть экстрадирован.

«Генеральная прокуратура пришла к выводу, что Россия умышленно позволила Цемаху покинуть РФ и отказалась исполнять запрос Нидерландов, как была обязана сделать в рамках Европейской конвенции о выдаче», — говорится в сообщении.

О своей позиции Генпрокуратура сообщила как российским властям, так и родственникам погибших пассажиров самолета.

Цемах изначально проходил по делу о MH17 в качестве свидетеля, 7 сентября он прибыл в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами с Украиной. 8 сентября Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать им жителя ДНР. При этом 11 сентября издание Deutsche Welle со ссылкой на депутата Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщило, что процессуальный статус Цемаха был изменен со свидетеля на подозреваемого.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам–Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Инцидент расследует ССГ под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России. Москву не допустили к расследованию и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», из которого и был поражен самолет.

Президент России Владимир Путин заявил в мае 2018 года, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования, так как ее не допустили к этой работе. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выражал свое недовольство ходом расследования, назвав его политизированным и имеющим цель возложить вину на Россию.