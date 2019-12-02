Прямой эфир

Путин подписал закон о порядке обеспечения военнослужащих жильем

0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, который сохраняет право на получения жилья для военных, которые были обеспечены квартирами в качестве членов семьи других военнослужащих до прихода в армию. Документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Короткими очередями: военнослужащим дают второй шанс получить жилье
Минобороны планирует смягчить правила исключения из очереди на квартиру

Изменения вносятся в ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих».

Ранее законодательно было запрещено обеспечивать военнослужащего, являющегося членом семьи лица, проходящего военную службу по контракту и включенного в реестр участников накопительно-ипотечной системы (НИС), жилым помещением другим способом, нежели путем приобретения или строительства жилых помещений по этой программе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

С инициативой о принятии закона выступила группа депутатов во главе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Андреем Красовым.

Ранее в этот же день Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны и компьютеры для их продажи на территории России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин подписал закон о предустановке российского ПО
Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019