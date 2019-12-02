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Путин подписал закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где учатся их братья и сестры. Документ опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Закон принят Государственной думой 14 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября.

Согласно ему, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют преимущество приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых уже обучаются их братья или сестры.

Предложенные меры, как ожидается, будут способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности и обеспечивать реализацию прав детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

В ноябре председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что в семьях иногда дети проживают вместе, но зарегистрированы в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается. В итоге образовательное учреждение, приняв на обучение одного ребенка по территориальному принципу, отказывает его брату или сестре в приеме.

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