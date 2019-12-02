В киевском кафе произошла перестрелка

В кафе «Баку» в Киеве произошла перестрелка, в результате которой пострадали люди. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает украинское издание Dtp.kiev.ua.

«И опять Киев. Стрельба. Антоновича, 88, кафе «Баку», огнестрельные ранения. Введен оперативный план «Сирена», — написало украинское СМИ на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, перестрелка из травматического оружия началась в ходе конфликта нескольких иностранцев, в результате которой пострадали несколько человек. Стрелявшие скрылись с места преступления на сером автомобиле Mitsubishi, отмечается на сайте издания.

Ранее, 22 ноября, министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба сообщил, что в столице Абхазии Сухуме произошла перестрелка в центре города. Он рассказал, что стрельба началась примерно в 14:40 по местному времени (13:30 мск). Трое неизвестных в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по людям, которые сидели на улице около ресторана «Сан-Ремо».

В результате беспорядочной стрельбы погибли два человека, еще трое были доставлены в медучреждения республики с ранениями.