В Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет скончался главный архитектор музея Эрмитаж Валерий Лукин. Об этом 2 декабря «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе музея.

Лукин ушел из жизни в субботу, 30 ноября. Его кончина стала большой утратой для сотрудников музея.

«Он знал весь музей от пола до потолка. Работал здесь с 1975 года в должности главного архитектора, а пришел еще раньше, как реставратор-краснодеревщик. Поэтому он чувствовал все экспонаты», — рассказал сайту kp.ru заместитель директора Эрмитажа по эксплуатации Алексей Богданов, который дружил с Валерием Лукиным 35 лет. Он уточнил, что причиной смерти архитектора стал второй инфаркт.

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский добавил, что Лукин был прекрасным специалистом, в котором сочетались архитектурный талант и активность.

Лукин занимался не только сохранностью исторических зданий музея, его коллекций и интерьеров, но также реконструкцией Зимнего дворца Петра I, Меншиковского дворца, Главного штаба, нового хранилища музея на Старой Деревне и других зданий. Кто займет его пост, пока неизвестно. В музее кадровые решения будут принимать после того, как пройдет 40 дней со дня смерти Лукина, отмечает телеканал «360».

В Эрмитаже Валерий Лукин проработал более 40 лет. В его ведении были вопросы сохранности музейных зданий и утверждения новых проектов, касающихся строительства, уточняет телеканал «Звезда».

Лукин родился в Ленинграде 25 июня 1941 года. В 1972 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ), куда пошел уже будучи столяром-реставратором Эрмитажа. С 1968 по 1975 год работал в проектном институте руководителем группы, откуда перешел на должность главного архитектора музея.

О дате и месте прощания с Валерием Лукиным представители музея сообщат дополнительно.