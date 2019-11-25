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Умер артист Театра на Таганке Виктор Семенов

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Фото: Кино-Театр.РУ/kino-teatr.ru
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Актер Театра на Таганке, заслуженный артист России Виктор Семенов скончался в возрасте 76 лет, об этом сообщили на странице театра в Facebook в понедельник, 25 ноября.

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что о дате и времени прощания с актером будет сообщено в ближайшее время.

Виктор Семенов родился 17 ноября 1943 года. Он окончил актерский факультет ВГИКа. С 1966 года служил в Театре на Таганке. Артист играл в таких спектаклях, как «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана», и многих других, пишет «Газета.ру». Кроме того, он снялся более чем в 19 фильмах, в том числе в картинах «Золотой теленок» и «Красавец-мужчина».

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