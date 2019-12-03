Иной среди своих: каждый четвертый россиянин избегает инвалидов

Почти половина россиян готова дружить с инвалидами, но для планирования семьи рассматривает только здоровых кандидатов. К такому выводу пришли авторы исследования аналитического центра НАФИ, с которым ознакомились «Известия». 25% жителей страны стараются избегать общения с инвалидами, хоть и жалеют их. Однако большинство наших сограждан отдают себе отчет, что людям с ограничениями по здоровью труднее реализоваться, получить образование, создать семью или путешествовать. Эксперты отмечают, что на отношении здоровых людей к инвалидам сказывается недостаток информации, однако постепенно наше общество становится более лояльным.

Сложные отношения

Далеко не все россияне готовы включать инвалидов в свой близкий круг, свидетельствуют данные опроса аналитического центра НАФИ. Каждый четвертый (25%) старается избегать общения с инвалидами, «чтобы не расстраиваться». Почти половина респондентов (48%) утверждают, что могут дружить с инвалидами, но не станут создавать с ними семьи. Чаще всего такой позиции придерживается молодежь — 55% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет.

Многие участники опроса объяснили свою позицию поведением самих инвалидов — 40% опрошенных полагают, что они замкнуты и предпочитают общаться только друг с другом. При этом лишь четверть наших сограждан (27%) вообще не знают о трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды.

Чаще всего россияне проявляют сочувствие к людям с ограниченными возможностями здоровья. Более половины участников исследования считают, что инвалиды не получают достаточную медицинскую помощь и поддержку государства.

— Большинство опрошенных уверены, что люди с инвалидностью сегодня нуждаются в поддержке и внимании (77%), а 21% регулярно помогают инвалидам, оказывая благотворительную помощь, — отмечают аналитики НАФИ в своем исследовании.

Большая ответственность

В глазах россиян люди с инвалидностью — социально уязвимая группа. 63% опрошенных считают их малообеспеченными. Еще больше респондентов (65%) уверены, что инвалид в семье — это большая нагрузка на родственников.

Отчасти этим и объясняется нежелание заводить какие бы то ни было отношения с инвалидами. Особенно — среди молодежи, считает врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

— Доктрина общества потребления диктует нам, что от жизни нужно получать максимум удовольствия и делать это постоянно. У молодежи еще нет жизненного опыта, нет понимания ценности жизни и здоровья — поэтому они смотрят в первую очередь на оболочку, а не на то, что человек собой представляет, — сказал он.

Эксперт добавил, что многие жители страны тяжело работают, пытаясь решить свои финансовые или жилищные проблемы. Поэтому перспектива семейного союза с инвалидом может пугать — люди не хотят лишних трудностей, они не готовы брать на себя дополнительную ответственность.

Правильный пример

Благодаря достижениям современной медицины и науки многие инвалиды в наши дни могут социализироваться и вести полноценную жизнь, несмотря на свою травму или заболевание. Тем не менее окружающие по привычке нередко удивляются этому, отмечает соучредитель российского общественного движения «Родители слепых детей» Анастасия Днепровская.

— Многие фильмы сейчас делаются с тифлопереводом (в наушнике диктор кратко описывает видеоряд в промежутках между репликами персонажей. — «Известия»), есть мобильное приложение с такими материалами — поэтому слепой может ходить в любой кинотеатр. Но когда я с сыном прихожу на сеанс, некоторые люди удивляются: как так, слепой смотрит кино? — поделилась она в разговоре с «Известиями».

В последнее время таких ситуаций становится меньше, однако всё еще сказываются последствия тех времен, когда инвалиды жили в интернатах и практически не выходили «в люди», добавила Анастасия Днепровская.

Для формирования отношения общества к инвалидам большое значение имеет то, с кем именно общаются люди, считает председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

— Есть спортсмены-паралимпийцы и даже чемпионы. Есть люди, которые реализовали себя в творчестве или построили карьеру, стали успешными и ценными специалистами. Благодаря личностным качествам нашли свое семейное счастье. Если бы участники опроса больше общались именно с такими — уверен, страхов и негатива было бы значительно меньше, — подчеркнул собеседник «Известий».

Позитивный пример тех, кто не сломался и сумел преодолеть барьеры ограничений здоровья, поможет обществу лучше принять инвалидов, а им самим — найти силы и реализовывать собственные стремления, добавил эксперт.

Опрос НАФИ совместно с Советом по делам инвалидов при Совфеде проводился в сентябре 2019 года среди 1,6 тыс. респондентов в 52 регионах страны.