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Эксперт заявил об опасности экрана смартфона

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Окружающие человека предметы могут являться источниками биологической опасности, и смартфоны являются одними из лидеров по «заразности». Об этом в беседе с радио Sputnik 2 декабря заявил профессор Института медико-биологических проблем Вячеслав Ильин.

По словам специалиста, также для здоровья человека опасны поручни в общественном транспорте, ручки магазинных тележек и компьютерная клавиатура. Ильин уточнил, что виной всему — биопленка, образующаяся на неметаллических поверхностях.

«Всё, что сделано не из металла, — полностью в микроорганизмах. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности — надежный путь для инфекций», — приводит слова профессора телеканал «Звезда».

Ильин подчеркнул, что биопленка чаще всего образуется на экране смартфона, и среди образовывающихся на мониторе гаджета микроорганизмов многие являются условно-патогенными, которые могут передаваться людям, отмечает «Федеральное агентство новостей». В этой связи специалист порекомендовал обрабатывать экран телефона, как и другие неметаллические поверхности. Подойдет для этого, по его словам, спирт, аммониевые соединения и перекись водорода.

27 ноября сообщалось, что ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили в домашней среде особо опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам. Речь идет о метициллинрезистентном золотистом стафилококке, который, по данным специалистов, убивает около 20 тыс. человек в США ежегодно.

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