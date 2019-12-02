Проект Пятого канала — праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса – 2019» — взял главную награду конкурса The Best Event Awards World.

Вдохновленное романтикой произведения Александра Грина мероприятие также получило серебряную статуэтку как лучшее музыкальное мероприятие (Best Musical Event 2019) и награду лучшему организатору (Best Bea World Agency 2019).

В конкурсе участвовали около 160 заявок из 30 стран. Победителя выбирали по следующим критериям: креативность, технологические инновации, вовлеченность участников, целостность бренда и многие другие.

В 2019 году на набережной Санкт-Петербурга «Алые паруса» собрали 1,5 млн участников, из них 40 тыс. выпускников. Всего за праздником вживую, онлайн и в эфире следили более 10 млн гостей — это на 1,8 млн больше, чем годом ранее.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Символ победы, символ надежды: «Алые паруса» признаны лучшим праздником в мире