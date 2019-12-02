ЗРК «Панцирь» сможет уничтожать противника без участия военных

В Минобороны принято решение о разработке зенитного робота на базе ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Машина сможет автоматически, без участия военнослужащих-операторов находить цели, опознавать и уничтожать их, что позволит не подвергать риску личный состав.

В расчет новой установки войдет только водитель автомобиля. Всё управление и ведение боя возьмет на себя электроника. Для этого ее «мозг» свяжут с автоматическими системами управления войсками с помощью «военного интернета» (закрытого сегмента передачи данных).

Таким образом робот «Панцирь» сможет сам, проанализировав поступающую информацию, создать единую картину боя, а затем вычислить наиболее опасные и ценные воздушные цели, выбрать тип оружия (ракета или пушка) и нанести удар.

При этом установка сможет работать на территориях со сверхнизкими температурами или химическим заражением.

Эксперты уверены, что такой робот радикально повысит боевые возможности российской ПВО.

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